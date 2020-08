Meteo, termometri oltre i 30°C: il picco del caldo africano atteso per sabato

E' atteso per sabato il picco di questa nuova ondata di caldo. Venerdì Forlì ha registrato una massima di 32.1°C, ma è sabato che si annuncia l'impennata termica, con la colonnina di mercurio che potrà oscillare tra 36 e 38°C. Sono previste condizioni di disagio nel capoluogo urbano. Dopodichè è previsto un ricambio dell'aria, con una prima diminuzione del campo termico già atteso nella giornata di domenica. A partire dalla nottata tra domenica e lunedì il transito di una veloce onda depressionaria a ridosso del settore alpino determinerà condizioni di diffusa instabilità sulla nostra regione con fenomeni temporaleschi sparsi, che favoriranno un sensibile abbassamento delle temperature.

Martedì sono attese ancora condizioni di variabilità, con fenomeni temporaleschi residui in esaurimento. Le temperature massime crolleranno, con valori attesi tra 25 e 30°C. Da mercoledì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, sono attese condizioni di "tempo stabile e soleggiato per la rimonta del campo di alta pressione. Le temperature, dopo una moderata flessione nella giornata di lunedì, risaliranno progressivamente, mantenendosi però in linea alle medie del periodo".