Settimana Santa col cielo velato: colpa della polvere dal Sahara. Le anticipazioni per Pasqua e Pasquetta

La settimana Santa che conduce alle festività di Pasqua sta trascorrendo all'insegna di condizioni stabili e anticicloniche in Emilia Romagna, con clima che tenderà a divenire via via più caldo. "La risalita di correnti molto miti provenienti dal Nord Africa favoriranno temperature tardo primaverili con valori massimi che sulle pianure emiliane potranno toccare i 25 gradi tra giovedì e venerdì, mentre risulteranno un po' più basse lungo la costa romagnola", annuncia Daniele Berlusconi di 3bmeteo.

Tuttavia il cielo non sarà completamente sereno. Questo, spiega Berlusconi, "a causa del transito di qualche velatura e della presenza di pulviscolo sahriano in sospensione in atmosfera. Da segnalare anche la possibiltà di foschie tra la notte e l'alba lungo il litorale adriatico". Un anticipazione sul weekend di Pasqua: "Un impulso freddo proveniente dal Nord Europa sfiorerà l'Italia, per questo motivo nella giornata di sabato aumenterà un po' la variabilità e rinforzeranno i venti di bora con tendenza a rapido peggioramento serale associato ad acquazzoni e locali temporali sparsi".Pasqua e Pasquetta, invece, "si preannunciano perlopiù soleggiate e asciutte seppur con qualche nuvola sparsa e addensamenti diurni sui rilievi. Le temperature caleranno sensibilimente riportandosi al di sotto dei 20°C nelle massime".

Nell'area forlivese

Per quanto riguarda l'area forlivese, "fino a venerdì sono attese condizioni di tempo soleggiato o velato con locali foschie tra notte e alba. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 5°C, mentre le massime non supereranno i 22°C. Sabato, per effetto dell'impulso freddo, non si escludono condizioni di variabilità in serata, con acquazzoni. Le temperature tenderanno a diminuire nei valori massimi, attestandosi attorno ai 19°C, mentre le minime saranno in temporaneo lieve aumento intorno agli 8°C. Pasqua e Pasquetta saranno soleggati, con clima frizzante al mattino: nel lunedì di festa, infatti, la colonnina di mercurio scenderà di notte intorno ai 4°C, mentre le massime potranno sfiorare i 18°C".