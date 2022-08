Temporali accompagnati da piogge intense: scatta l'allerta meteo su tutta l'Emilia Romagna

Nubi in aumento all'orizzonte. Una perturbazione atlantica nelle prossime ore irromperà sull'Italia, anche se avrà come principale obiettivo il settentrione occidentale. Tuttavia non mancheranno le piogge sulla Romagna, attese dalla serata di giovedì. L'aria calda africana verrà quindi spazzata via nell'arco della giornata di venerdì, con le temperature massime che faticheranno a superare i 29°C. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" temporali per giovedì, specificando nell'avviso che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale. Le precipitazioni intense possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1".

Il target principale della perturbazione sarà quindi l'Emilia e la dorsale appenninica. Sulla provincia di Forlì-Cesena i modelli matematici prevedono tra l'inizio e la fine della perturbazione tra i 13 millimetri della pianura ed i 20 dell'entroterra. Prima dell'arrivo della pioggia le temperature massime toccheranno in pianura punte di 34°C, mentre venerdì la colonnina di mercurio si stabilizzerà sui 29°C, valore medio del periodo. Il fine settimana vedrà l'alternanza di schiarite ed annuvolamenti, in un contesto stabile. Alle correnti occidentali, informa l'Arpae nel bollettino diramato mercoledì, "farà seguito l'instaurarsi di un promontorio anticiclonico che porterà a condizioni di tempo stabile nel periodo preso in considerazione. Le temperature sono previste in lieve rialzo". La settimana dal 22 al 28 agosto sarà caratterizzata probabilmente da correnti meridionali, che porteranno le temperature su valori nuovamente superiori alla media climatologica.