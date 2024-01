Rifiuti abbandonati in Tangenziale, Bagnara (M5S) si rivolge ad Anas: "Definire la frequenza di raccolta"

Chiarire con che frequenza vengono raccolti i rifiuti sulle strade di competenza dell'Anas. E la richiesta a firma del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara. "In relazione alla precorsa richiesta, tramite posta elettronica certificata dei primi giorni dello scorso ottobre e successivi solleciti, delle schede di controllo sulla frequenza ciclica-periodica della raccolta rifiuti nelle strade di Anas, a tutt’oggi da parte loro non ho avuto un cenno di risposta - afferma l'esponente pentastellato -. Credo fermamente nella leale collaborazione tra i poteri istituzionali e considerata la mia imminente scadenza di mandato, ritenendo fra l’altro trascorso veramente troppo tempo dalla prima richiesta, mi rivolgerò al prefetto, affinché disponga gli opportuni accertamenti”.

Bagnara ricorda che il "servizio di igiene ambientale nelle strade di Anas non è in carico ad Alea, come il servizio di illuminazione pubblica non di competenza di Hera Luce". Il consigliere comunale punta il dito contro coloro che gettano i rifiuti a margine della strada, addebitando situazioni di degrado "a ignoti privi di rispetto per l’ambiente e la collettività", aggiungendo che si tratta di situazioni che "si manifestano quotidianamente davanti agli occhi di centinaia di automobilisti specialmente lungo la tangenziale e sulle piazzole di sosta".