Alluvione, Bentivogli (Lega): "Grazie ai quartieri, con loro una proficua collaborazione"

Voglio ringraziare i comitati di quartiere colpiti dall’alluvione che si sono subito attivati per portare un saldo contributo nella fase acuta ed emergenziale. L’impegno civico lodevole di tutti i componenti è la dimostrazione che nei momenti critici possiamo contare su interlocutori seri ed affidabili. Individuare nell’immediatezza i luoghi più critici per intervenire tempestivamente è stato il più grande sostegno che i comitati di quartiere hanno fornito come supporto alla grande macchina degli aiuti. Ancora oggi sono preziosissimi e fattivi collaboratori nell’accompagnarci e individuare quali ancora siano le zone, strade, situazioni che necessitano ancora di sostegno e supporto. Questo era l’intento dell’amministrazione sin dall’approvazione del nuovo regolamento dei quartieri creare una partecipazione civica che abbia a cuore il bene comune ed in questa precisa occasione si sono dimostrati tali. Siamo orgogliosi di come l’amministrazione con i quartieri coinvolti abbiano stretto un rapporto di vera e proficua collaborazione per cercare di uscire nei modi e tempi giusti da questa terribile situazione.

Albert Bentivogli

Consiglieri Comunale e segretario forlivese Lega Salvini Premier