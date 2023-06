Alluvione, Giorgini (Cgil) contro il sindaco di Forlì. Zattini (Confcommercio): "Attacco politico"

Vengono "da lontano" le responsabilità dei disastri causati dall' alluvione in Romagna. "E mi pare sbagliato dunque attribuire responsabilità ai sindaci in carica", ragiona il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, che interviene dopo aver letto gli attacchi della Cgil contro il Comune di Forlì e la Prefettura.

"Soggetti istituzionali - tiene a precisare Zattini - che non hanno certamente bisogno di essere difesi da noi. Però è necessario essere intellettualmente onesti: prima del Comune i responsabili stanno a livelli superiori, penso alla Regione Emilia Romagna". E comunque, prosegue, "l'alluvione ha colpito un territorio il cui sviluppo è stato deciso dalle precedenti amministrazioni, non da quella di Gian Luca Zattini: perché il sindacato non lo evidenzia?". Forse perché "quello della Camera del Lavoro è un ragionamento politico? Non è un mistero, lo hanno riportato i giornali, che il segretario della Cgil Maria Giorgini possa essere il candidato sindaco del centrosinistra alla prossime amministrative, sfidando così colui - l'attuale primo cittadino - che è finito al centro dei suoi

attacchi. Non vorrei che la campagna elettorale fosse iniziata con largo anticipo".

In tutto questo, prosegue Zattini, "va attentamente valutata la posizione di Provincia e Consorzio di Bonifica. Noi lo diciamo da settimane: quello che è successo non può essere dipeso unicamente da un evento certo anomalo e probabilmente irripetibile, perché l'alluvione ha colpito un territorio che, ribadisco, ha questa conformazione per precise scelte politiche. Scelte prese in almeno 15-20 anni di legislature". Alla luce di quanto accaduto, "va ripensato il modello di sviluppo, iniziando col consumare meno suolo".