Alluvione, la deputata Tassinari: "Stanziati 300 milioni per imprese che operano all’estero grazie al ministro Tajani"

"Un provvedimento che dimostra la vicinanza di questo Governo alle popolazioni vittime dell’alluvione. Grazie all’impegno di Forza Italia e del Ministro Tajani - che ringrazio a nome di tutta l’Emilia Romagna per la tempestività dell’intervento e per la dedizione alla causa dei territori colpiti dal maltempo – sono stati predisposti aiuti concreti ed immediati anche per le imprese che esportano: 300 milioni di euro a fondo perduto che possono essere richiesti attraverso il portale Simest". Lo afferma in una nota la coordinatrice del partito per l’Emilia Romagna e deputata azzurra, Rosaria Tassinari, che parla di "un sostegno in questa fase a tutte le imprese del territorio è vitale e può fare veramente la differenza per una reale e duratura ripresa. Le nostre Pmi che esportano all’estero sono il biglietto da visita del Made in Italy nel mondo e dimostrano l’eccellenza dei nostri prodotti e servizi. Un buon Governo ha il dovere di sostenerle fino alla piena ripresa".