Alluvione, Tassinari (Forza Italia): "Bene l'approvazione dei nostri emendamenti per risolvere le criticità del territorio"

“Sono soddisfatta per l’approvazione di un numero di emendamenti che ho presentato in commissione Ambiente, insieme al mio gruppo parlamentare di Forza Italia, che permettono ai cittadini e alle imprese dei comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, di poter usufruire di alcune agevolazioni che possono risolvere delle criticità. L’estensione alle paritarie degli aiuti al sistema scolastico, il rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, l’esclusione dell’indennità di sostegno ai lavoratori autonomi dalla formazione del reddito, la previsione in favore delle imprese agricole, che i procedimenti per l’erogazione di aiuti o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal primo maggio 2023 non siano soggetti a sospensione e siano considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione, la previsione che gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi siano esenti dall'autorizzazione paesaggistica”. Sono le parole della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale per l’Emilia Romagna.

“Come ho sempre detto, il governo è stato da subito vicino alle popolazioni colpite dall’alluvione di maggio - afferma Tassinari -. Per questo, oltre a quanto già annunciato, ricordo che in commissione sono stati approvati anche l’estensione della sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi anche alle imprese o agli imprenditori che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti, l’estensione degli interventi di ripristino e riparazione degli immobili appartenenti all’edilizia residenziale pubblica, la previsione della sospensione facoltativa delle procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023, la sospensione dei termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività alberghiere, la sospensione delle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 per le opere a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, la proposta per la restituzione ai comuni delle spese di somma urgenza anticipate, che è stata fatta propria dal commissario Figliuolo". "Infine – conclude la deputata azzurra – il governo ha stabilito che le somme dovute ai comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale siano erogate subito. Misure importanti che dimostrano che farò quanto in mio potere, per far ripartire prima la vita sociale ed economica del territorio”.