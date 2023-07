Alluvione, Tassinari (Forza Italia): "Dal generale Figliuolo piena disponibilità a collaborare per fase ricostruzione"

C'è attesa per l'incontro di mercoledì mattina in Provincia con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza alluvione, che incontrerà i sindaci del territorio per definire le prime tappe della ricostruzione. "A nome di tutta la popolazione dell’Emilia Romagna, ringrazio il generale Figliuolo per l’impegno profuso", sono le parole di Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice del partito in Emilia Romagna, durante l’audizione di martedì mattina in commissione Ambiente del generale Figliuolo.

“Ora, dopo la fase emergenziale comincia quella della ricostruzione - prosegue Tassinari -. Il Commissario sarà a Forlì per iniziare l’importante lavoro di ricognizione per mettere in atto quella pianificazione che si svilupperà su due piani, ristori e messa in sicurezza. Siamo molto fiduciosi e ho dato al Commissario la piena disponibilità a collaborare, mettendo a sua disposizione la mia esperienza e conoscenza del territorio”, ha concluso.