Alluvione, Tassinari: "Proposte di Forza Italia alla costante ricerca di soluzioni per il territorio"

“Con il Decreto Legge Ricostruzione approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana il Governo ha confermato il massimo impegno nei confronti delle popolazioni colpite dalle alluvioni dello scorso maggio nei territori di Emilia – Romagna, Toscana e Marche. Ma, ribadendo l’efficacia e la rapidità delle proposte contenute nel testo, con Forza Italia cerchiamo costantemente di migliorare alcuni aspetti delle norme introdotte per dare risposte immediate e concrete alle esigenze di ogni territorio. Per questo abbiamo segnalato alcuni emendamenti alla Commissione Ambiente che hanno la finalità di migliorare il testo".

Lo ha detto in una nota la coordinatrice del partito per l’Emilia Romagna e deputata azzurra, Rosaria Tassinari.

"Tra questi quello che prevede il reintegro delle somme per i lavori di urgenza per i Comuni e quello che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali ai Comuni alluvionati, a mia prima firma, il contrasto alla diffusione del Bostrico, uno degli insetti più temuti e deleteri per i boschi del collega Piergiorgio Cortellazzo, la semplificazione della redazione della scheda danni per i Comuni, dell’On. Roberto Pella, la revoca dei contributi per edifici difformi dal titolo edilizio e la procedura dei lavori di ricostruzione pubblica secondo il nuovo codice appalti dell’On. Erica Mazzetti"

"Il decreto ricostruzione rappresenta una fase cruciale del post alluvione che, insieme alla nomina del commissario, il generale Francesco Figliuolo, potrà garantire una vera ripartenza alle zone, alle famiglie e alle imprese colpite. È necessario che quanto previsto all’interno del decreto si concretizzi rapidamente e che si prosegua nella volontà di garantire una dotazione di risorse adeguata anche nei prossimi mesi e con Forza Italia vigileremo e saremo come sempre propositivi su questo" conclude Tassinari