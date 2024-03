Anche Italia Viva Forlì a Bruxelles alla apertura della campagna elettorale dei liberali europei

La famiglia dei liberali europei ha lanciato a circa 70 giorni dal voto, nella capitale Europea Bruxelles, la campagna elettorale per il gruppo Renew Europe. All'evento privato di presentazione è stato invitato anche il presidente di Italia Viva Forlì, Leonardo Gallozzi, il quale si è mostrato entusiasta e fiducioso per il proseguo del lavoro del gruppo Renew Europe, che avrà certamente bisogno del prezioso contributo dei deputati Italiani eletti tra le fila di Italia Viva.

L’Euro Deputato Sandro Gozi, designato come rappresentante del Pde nel “Team Europe”, ha sottolineato come Renew punti ad un’Europa sovrana che "ci permetta veramente di riprendere il controllo del nostro destino”, come è scritto nel manifesto del PDE.

"Fra le azioni necessarie in attesa degli Stati Uniti d'Europa", specifica Gallozzi, "vi sono l’abolizione del diritto di veto, l’elezione diretta del Presidente della Commissione e del Consiglio Europeo e la creazione di un esercito comune Europeo".