Anche Rosaria Tassinari e Luca Frassineti alla convention di Forza Italia: "Rilanceremo il partito a livello territoriale"

“Torniamo dalla festa dei giovani ‘Azzurra Libertà’, svoltasi nel weekend a Gaeta, pieni di entusiasmo e con la consapevolezza che ora dobbiamo camminare con le nostre gambe, perché è il miglior modo, come ha detto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, per rendere onore a Berlusconi”. Lo sostiene la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, che ha partecipato all’incontro di Gaeta con una quarantina di giovani dell’Emilia Romagna, fra cui il coordinatore provinciale giovani di Forlì-Cesena, Luca Frassineti.

“L’incontro coi giovani a Gaeta – spiega la deputata Tassinari – segna in pratica l'inizio della ripresa politica di Forza Italia, perché ricominciando coi giovani vogliamo essere il futuro dell'Italia. Gli oltre mille giovani riuniti nella convention hanno dimostrato, fra cui gli emiliano romagnoli, che nel nostro partito c’è un movimento giovanile vero, entusiasta e con tanta voglia di impegnarsi per portare in politica i valori trasmessi dal fondatore Berlusconi, convinti che le nostre idee e nostri progetti siano i migliori per affrontare e risolvere i problemi degli italiani”.

Per Tassinari l’agenda politica che ci sta davanti si pone diversi obiettivi, “fra cui preparare una impegnativa campagna elettorale per le elezioni europee del 2024 con un risultato a doppia cifra per FI e anche per ottenere buoni risultati alle elezioni comunali dello stesso periodo, fra cui la rielezione del sindaco Gian Luca Zattini a Forlì”.

"Torno dalla convention dei mille giovani di Forza Italia a Gaeta molto carico e pieno di entusiasmo. Noi giovani siamo il cuore del partito, di cui dobbiamo sempre più esserne i protagonisti - sono le parole di Frassineti -. Ora si tratta di lavorare forte per radicare Forza Italia sul territorio, in particolare fra i giovani per creare una nuova classe dirigente a tutti i livelli della politica”.