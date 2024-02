"Benessere degli animali al centro dell'amministrazione Zattini. Rafforzate le risorse, tante azioni importanti"

''Gli animali ed il loro benessere sono stati al centro dell'azione di governo di questa amministrazione". Andrea Costantini, consigliere comunale della Lega, elenca le "azioni importanti" che si sono concretizzate, "indice di una spiccata sensibilità nei confronti del tema". Nel dettaglio, "è stato aggiornato e approvato il regolamento di igiene urbana con l'inserimento e la rivisitazione di articoli che tutelano il benessere animale. Sono state investite maggiori risorse volte a garantire ulteriori servizi e tutele nei confronti di animali ospitati e sono stati impiegati oltre 250mila euro per mettere a norma il canile comprensoriale".

Inoltre "è stato incrementato l'importo annuale delle risorse di spesa corrente". Costantini ricorda inoltre l'insediamento di "un nuovo gestore dell'appalto del canile comprensoriale, con migliorie e maggiore priorità e garanzie a favore del benessere degli ospiti". "Non dimentichiamo e puntiamo i riflettori sulle nuove convenzioni e i nuovi patti di collaborazione con lo specifico mondo associativo che va ringraziato di cuore per quello di cui si occupa ed in particolar modo per la cura di cani e gatti e della fauna presente nei vari parchi cittadini", prosegue.

"L'amministrazione tiene rapporti continui e tavoli di confronto con l'Ausl veterinaria e le associazioni animaliste per coordinare interventi, gestioni e migliorie. Una forma di monitoraggio importante - conclude -. C'è la consapevolezza di aver svolto un lavoro importante nei confronti dei nostri amici animali, convinti che qualunque essere umano generi dolore ad un essere vivente non sia davvero umano e condanniamo con forza ogni violenza perpetrata nei confronti di ogni essere vivente".