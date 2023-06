Buonguerrieri (Fdi): "Nomina del generale Figliuolo, il Governo Meloni dà il via a una nuova fase"

"Con la nomina del Commissario alla ricostruzione il Governo Meloni dà il via a una nuova fase, dimostrando ancora una volta prontezza, concretezza e attenzione per le zone colpite dall’alluvione di maggio, scegliendo come Commissario colui che ha guidato l'Italia fuori dall’emergenza Covid. Auguriamo buon lavoro al Generale Figliuolo e siamo certi che potrà dare un importante contributo e proseguire nel percorso di sostegno ai territori colpiti dopo i primi tempestivi interventi varati dall'Esecutivo, che ha stanziato due miliardi di euro, di cui oltre la metà per il tessuto economico e produttivo. Confidiamo ora in un atteggiamento responsabile e collaborativo nell'esclusivo interesse dei cittadini da parte della sinistra, atteggiamento che purtroppo finora è mancato. Non è mai troppo tardi per dimostrare responsabilità istituzionale, doverosa ancor più in situazioni emergenziali com'è quella che i cittadini stanno attraversando": lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia.