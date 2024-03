Commissione alluvione, Costantini (Lega): "Provincia e Regione vengano a relazionare"

"Il 22 marzo, in occasione della prossima commissione d'indagine e studio sull'emergenza alluvione, chiederò che Provincia e Regione vengano a relazionare prima che le sedute della commissione volgano al termine". Così il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, ricordando che i due enti "erano già stati convocati e con un anticipo considerevole, ma furono assenti".

"Sicuramente non mancherebbero gli argomenti sui quali relazionare e per ora quello che è emerso da questo atteggiamento non può che essere dedotto in scarsa sensibilità e interesse nei confronti della comunità forlivese", aggiunge l'esponente del Carroccio.

"In nome di questo sarà mio impegno chiedere,in occasione della prossima commissione convocata in data 22 marzo,che Provincia e Regione vengano riconvocate - continua -. E' importante sottolineare che i due enti in questione detengono le maggiori responsabilità in termini di messa in sicurezza del territorio, penso alle grandi opere idrauliche come le vasche di laminazione, per citarne una".