Congresso di Forza Italia, 7 delegati dalla provincia. Tassinari: "Un'occasione per rafforzare il partito"

“Il nostro primo congresso nazionale di Forza Italia, in corso oggi e domani a Roma, non sarà solo l’occasione di eleggere Antonio Tajani segretario nazionale, ma anche per rafforzare il partito fondato da Silvio Berlusconi e per rilanciare i nostri principi fondamentali di liberali, democratici, cattolici, europeisti e atlantisti. Questo vale per tutti noi impegnati in politica ai vari livelli, dai consigli comunali al Parlamento, dalle più piccole sedi periferiche fino al Governo, come sta facendo per esempio Tajani, come vicepremier e ministro degli Esteri”. Lo sostiene la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna Rosaria Tassinari, guidando il gruppo dei delegati della provincia di Forlì-Cesena al Congresso nazionale di Forza Italia, a Roma. Oltre a Tassinari la delegazione è composta da Giuseppe Bettini, Joseph Catalano, Giuseppe Petetta, Raffaele Procicchiani, Luca Frassineti, Roberto Buda. Racconta Tassinari: “Apertosi oggi pomeriggio, con interventi, dibattiti, ordini del giorno ed elezione degli organi dirigenti, il congresso si chiuderà domani sera con l’elezione del segretario nazionale Antonio Tajani e il suo atteso discorso conclusivo, che offrirà a tutti i delegati, all’intero partito e alla società italiana le linee guida della nostra politica, sia a livello nazionale sia europeo per i prossimi anni”. Nel consiglio nazionale, oltre ai parlamentari e ai coordinatori provinciali, entrerà anche l’assessore comunale di Forlì Giuseppe Petetta, inserito nell’elenco dei 20 consiglieri collegati alla candidatura di Antonio Tajani. Conclude Tassinari: “Siamo sicuri che usciremo dal Congresso nazionale più forti e uniti, per riconfermare i sondaggi che ci danno in crescita alle elezioni comunali ed europee di primavera”.