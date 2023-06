Ecco la nuova squadra di Forza Italia Emilia Romagna: "Nel segno del presidente Berlusconi"

“Il presidente Silvio Berlusconi ci ha sempre insegnato a guardare avanti e a pianificare il futuro e con questo spirito ho presentato la nuova squadra di Forza Italia Emilia – Romagna in questo incontro presso la sede della Regione”. Lo dichiara la coordinatrice del partito e deputata azzurra, Rosaria Tassinari, ricordando gli "ideali che Berlusconi ci ha trasmesso e gli ambiziosi obiettivi che con lui avevamo fissato, sia sul territorio, sia al Governo".

"È un nostro onore e dovere proseguire in totale continuità con il pensiero del nostro presidente - prosegue la parlamentare forlivese -. Questa squadra è stata costruita dando valore e chi opera nei territori, agli amministratori locali e ai militanti di Forza Italia. Vogliamo un partito vicino alle persone e un partito di prossimità. Sono coordinatrice regionale del partito grazie ad una intuizione del Presidente Berlusconi che ci aveva raccomandato una organizzazione ed una preparazione consistente in vista delle prossime elezioni europee e comunali in Emilia-Romagna dove avremo oltre 200 comuni al voto. Il nostro compito è lavorare con efficienza sul territorio ed essere di supporto allo straordinario lavoro dei nostri ministri e intendo sottolinearlo in questo incontro".

"Vorrei menzionare in primis la nostra vicecoordinatrice nazionale, la ministra e senatrice Annamaria Bernini, che non è riuscita a partecipare per un impegno improvviso. A lei abbiamo dedicato un saluto ricordando il grande lavoro nel Ministero dell'Università e Ricerca anche in riferimento all'innalzamento del numero di studenti nella facoltà di Medicina - prosegue Tassinari -. Per quanto riguarda le nomine, alcune sono in continuità con il passato, come la conferma a coordinatrice provinciale per Bologna di Valentina Castaldini, capogruppo in Assemblea legislativa del partito. Altre hanno il compito di dare ulteriore slancio al nostro movimento e i nostri valori".

Questa la nuova squadra: vice coordinatore vicario Aldo Marchese; vice coordinatore - responsabile organizzazione Antonio Platis; responsabile dipartimenti Dottor Matteo Fornasini; responsabile Senores Gabriella Pizzuto; responsabile giovani Daniele Aiello; responsabile azzurro donna Erika Seta; referente rapporti alleati Romagna Bruno Fantinelli; referente enti locali Emilia Gabriele Girometta; referente enti locali Romagna Giuseppe Petetta; responsabile adesioni Luciano Avantaggiato; responsabile provinciale Ravenna Fabrizio Dore; responsabile cittadino Ravenna Nicola Tritto; responsabile provinciale Forlì – Cesena Giuseppe Bettini; responsabile cittadino Forlì – Cesena Joseph Catalano; responsabile provinciale Rimini Antonio Barboni; responsabile cittadino Rimini Mario Erbetta; responsabile provinciale Piacenza Paola Pizzeli; responsabile provinciale Parma Rosaria Tassinari; responsabile cittadino Parma Laura Schianchi; responsabile provinciale Reggio Emilia Gianluca Nicolini; responsabile cittadino Reggio Emilia Rodolfo Bellentani; responsabile provinciale Modena Piergiulio Giacobazzi; responsabile cittadino Modena Andrea Bernagozzi; coordinatore provinciale Bologna Valentina Castaldini; coordinatore cittadino Bologna Angelo Scavone; coordinatore provinciale Ferrara Fabrizio Toselli; coordinatore cittadino Ferrara Diletta d’Andrea. "Con loro stiamo ripartendo alla grande anche con il tesseramento di nuovi iscritti in Forza Italia, iniziativa che sta avendo grande riscontro in tutta Italia”, ha concluso Tassinari.