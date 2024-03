Elezioni, 4 consiglieri comunali Pd non si ricandidano: tra loro anche il capogruppo Alemani

"È il tempo dei ringraziamenti a chi non si riproporrà come candidato, come dichiarato da Valentina Ancarani e da Jacopo Zanotti, che hanno infuso preziose energie e competenze in dieci anni di consiliatura e che proseguiranno nei ruoli istituzionali e di partito. Al giovane e preparato capogruppo Soufian Alemani va un ringraziamento speciale per essersi messo a disposizione dell'impegno civico portato avanti in consiglio comunale con riconosciuto successo. Infine, un ringraziamento va al lavoro di esperienza e di contributo insostituibile messo in atto dalla consigliera Loretta Prati": è il contenuto di una nota del gruppo consigliare del Pd. I 4 consiglieri comunali, infatti, non si ripresenteranno alle prossime elezioni comunali.

Saranno in lista invece i consiglieri uscenti Elisa Massa e Matteo Zattoni, che continueranno "a mettere a disposizione dei cittadini forlivesi la loro esperienza in linea con un’idea di politica vissuta come impegno di vita al servizio della città in una dialettica democratica e, ci auguriamo, rispettosa delle idee e delle posizioni espresse. Si apre una campagna elettorale che li vedrà confrontarsi sul campo e tra i cittadini, dopo aver contrapposto le loro idee ai consiglieri di maggioranza che hanno, in alcuni casi, partecipato senza mai intervenire al dibattito d’aula", sempre la nota. Il gruppo consigliare Pd parla infine di "discredito che la giunta Zattini mette in atto sistematicamente da cinque anni nei confronti dei consiglieri di opposizione".