Elezioni, bilancio politico e il futuro della sede alluvionata: Rifondazione Comunista si riunisce in assemblea

Sabato pomeriggio si terrà nella sede dell'Anpi di Forlì, in via Albicini 25, l'assemblea generale degli iscritti a Rifondazione Comunista. Tra gli argomenti che saranno trattati, viene spiegato dal segretario della Federazione di Forli del Partito della Rifondazione Comunista, "le valutazioni in vista delle prossime elezioni amministrative, il bilancio economico e politico della Federazione e valutazioni relative decisioni riguardo la sede di via Locchi dopo quasi un anno dall'alluvione". L'assemblea avrà inizio alle 15: "Al termine si terrà un momento conviviale con brindisi per ricordare le nostre radici che hanno avuto origine con la nascita del Partito Comunista d'Italia nato 103 anni fa il 21 gennaio del 1921 a Livorno".