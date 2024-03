Elezioni europee, l'ex dirigente del "Canova" Electra Stamboulis candidata per la lista di Michele Santoro

C'è anche Electra Stamboulis, curatrice d'arte, scrittrice di fumetti ed ex dirigente del Liceo Artistico e Musicale "Canova" di Forlì, tra i candidati per le elezioni europee della lista 'Pace Terra Dignità', promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle. Il capolista per la lista Circoscrizione Nord-Est è Raniero La Valle, candidato insieme all’attore Paolo Rossi, a Pier-Giorgio Ardeni, Francesco Di Matteo ed Elisa Tagliavini. Coordinatore della Circoscrizione Nord-Est di ‘Pace Terra e Dignità’ è Maurizio Tarantino.

Il fulcro del programma della lista, sottolineano dal comitato promotore dell'Emilia-Romagna, "è il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, come sancito dall’articolo 11 della Costituzione, nonché il rifiuto delle politiche di riarmo e di un’economia di guerra i cui costi sono pagati da lavoratori e lavoratrici, classi popolari, famiglie e la parte più debole della società, e che sta mettendo in ginocchio l’intera comunità europea, sia sul piano economico che su quello della sostenibilità ambientale".

"Siamo per interrompere l’invio di armi all’Ucraina, per fermare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, e chiederemo che l’Europa del futuro si attivi per avviare con convinzione ed efficacia processi diplomatici di pace nei molteplici scenari di guerra, anziché continuare a fomentare la violenza con l’aumento delle spese militari e la vendita di armi ai paesi in guerra; siamo per contrastare la continua espansione a est della Nato e per bloccare l’escalation verso la terza guerra mondiale, che è già in atto ‘a pezzi’, come ha ricordato Bergoglio, prima che sia troppo tardi, e per lavorare a un modello di sviluppo che sia cooperativo tra gli stati del mondo e non fondato sul conflitto", viene aggiunto.

"Altro punto importante della nostra iniziativa politica è riassunto nella parola ‘terra’, richiamando così il principio fondante della tutela del pianeta e il contrasto a politiche scellerate, imposte da un modello economico che, contemplando il massimo profitto come unico assioma, non pone le condizioni per un progresso che rispetti l’ambiente e gli ecosistemi che rendono vivo il pianeta, accelerando anzi il rischio di distruzione - proseguono -. Infine, la ‘dignità’ quale valore fondante dei diritti sociali: lavoro, salute, istruzione, e civili: tutela e valorizzazione delle diversità etniche e di genere, diritti all'immigrazione e rispetto dei diritti umani nella UE e in ogni parte del pianeta".

"Nonostante fin dall’inizio la lista abbia perseguito come obiettivo quello di raccogliere comunque le firme per la presentazione alle europee, il comitato elettorale si dichiara sconcertato dalla grave iniziativa di Fratelli d’Italia che, a campagna elettorale in corso, ha modificato in Parlamento la normativa che avrebbe permesso a Rifondazione Comunista di essere esentata dalla raccolta delle firme per presentare la lista in quanto aderente al partito della Sinistra Europea. Pertanto, in tutta la regione sono in corso i banchetti di raccolta firme, e il Comitato elettorale invita cittadine e cittadini a firmare per la presentazione della lista contro questo ulteriore tentativo di limitare la partecipazione alla vita democratica", concludono i candidati.