Europa Verde attacca: "Viene tagliato ogni ramo sotto i cinque metri, alberi 'maltrattati'"

"Il Comune di Forlì ha uno strano modo di concepire la gestione del verde. Dopo anni di incuria, ora tocca agli alberi sani delle aree verdi, ma in questo caso viene tagliato ogni ramo sotto i cinque metri, non importa quanto grosso o sano. Gli alberi diventano così lunghi tronchi, dritti e secchi, pieni di grosse amputazioni anche all?interno dei giardini, dove basterebbe fare una potatura leggera e lasciare respirare la pianta". E' quanto afferma Maria Grazia Creta - Europa Verde Forlì.

"Gli alberi lungo le strade si tagliano alle radici - prosegue Creta - quelli nei giardini si amputano come se fossero a bordo di una strada. La sorte dei faggi in particolare è particolarmente penosa: avendo una imponente alberatura anche a livello del terreno, offrono con questa loro caratteristica riparo a ricci e altri piccoli animali, facendo sviluppare una piccola vegetazione naturale. Alcuni di questi sono diventati negli anni una palestra naturale all?aria aperta per i bambini, che qui imparavano a giocare con la natura, ovviamente impossibile dopo il maltrattamento delle amputazioni fino a diversi metri di altezza".

"Forse siamo ancora in tempo perché questa ?cura? non venga estesa a tutte le piante, come il faggio-arrampicatoio di via La Malfa, frequentato dai bambini all?uscita della scuola materna di fronte. Speriamo che questo appello sensibilizzi la cittadinanza e faccia capire all?amministrazione che è inutile aggiungere qualche alberello, se poi si fanno soffrire le piante più importanti anche dei giardini pubblici, col rischio che questi interventi ne riducano vitalità e stabilità", conclude.