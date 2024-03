Ex Eridania, Fratelli d'Italia: "Grande plauso al Comune, ora un grande progetto per valorizzare un'area cruciale per lo sviluppo di Forlì"

"Dopo decenni di abbandono e degrado, l’area dell’ex Eridania finalmente è pronta a rinascere con al centro un progetto green ben lontano dalla colata di cemento immaginata dalle precedenti amministrazioni comunali di sinistra. Il sindaco Gian Luca Zattini è riuscito nell’impresa di riportare un’area dal grandissimo potenziale strategico fra le proprietà del Comune e ora si può finalmente pianificare un giusto percorso di rinascita, sviluppo e valorizzazione che confermerà Forlì sempre di più come città del buon vivere, ricca di storia e cultura e con un nuovo polmone verde a disposizione dei cittadini. Come Fratelli d’Italia non possiamo che sostenere e plaudere all’impegno del Sindaco e di tutta la squadra di fronte a una grande sfida che avrà ricadute positive su tutti gli aspetti della quotidianità di Forlì". Così Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Forlì di Fratelli d'Italia, ed Emanuela Bassi, capogruppo FdI in Consiglio Comunale.

“L’Ex Eridania si trova a poche centinaia di metri da Piazza Saffi, cuore del centro cittadino - commentano i rappresentanti di Fratelli d’Italia -: fra le due aree potrebbe svilupparsi una dinamica virtuosa che farebbe da volano a entrambe. In futuro l’ex Eridania potrebbe essere uno degli snodi principali di una mobilità urbana moderna che colleghi i principali monumenti, il Campus universitario, i Musei San Domenico e il Parco urbano con una rete di percorsi anche pedonali e ciclabili a disposizione dei cittadini. Un grande progetto che richiederà tempo per il suo sviluppo ma che potrebbe portare ancora di più Forlì verso la dimensione di una città sempre più europea, sempre più moderna. È già un enorme passo avanti aver creato le condizioni per poterne ragionare concretamente, grazie all'operato del sindaco Zattini”.