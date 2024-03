Festa della Donna, Allegni (Pd): "Impegno contro nuovi oscurantismi e idee patriarcali"

“La Giornata Internazionale della Donna rappresenta per noi democratiche e democratici una giornata dell'impegno a continuare a batterci perché i diritti delle donne, di tutte le donne, vengano finalmente riconosciuti". Lo dichiara Gessica Allegni, segretaria dell’Unione Territoriale del Pd forlivese.

“La strada per il raggiungimento di una effettiva parità, a tanti livelli della nostra società, è ancora molto lunga - prosegue Allegni -. Sosteniamo le battaglie del Pd nazionale per il congedo paritario, per pari diritti e dignità nei luoghi di lavoro, per combattere gli stereotipi sessisti e per un'educazione all'affettività e alle differenze, come unico vero strumento culturale per eliminare i fenomeni crescenti di violenza di genere.”

“Le donne e le loro battaglie hanno sempre portato maggiore civiltà ed emancipazione, nel nostro Paese e nel mondo - conclude la segretaria dem -. Sono battaglie da difendere e nel cui solco proseguire, in particolare contro nuovi oscurantismi e idee patriarcali che vogliono farci arretrare.”