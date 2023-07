Nuova location per la Festa de L’Unità a Forlimpopoli: politica, musica e cibo della tradizione

Nel weekend parte la Festa di Forlimpopoli, che quest’anno cambia location. Appuntamento nell’area Palazzetti dello sport in via del Tulipano, dal 28 luglio all’1 agosto. Ogni sera, dalle 19, cucina e poi dibattiti politici, ballo e spazio giochi per bambini. La Festa si apre venerdì con l’appuntamento “Essere sindaca oggi”, alle 20:15, nello spazio dibattiti: confronto tra la prima cittadina di Forlimpopoli, Milena Garavini e quella di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma. In arena alle 21, si balla con Augusto e Lidia.

Sabato focus allo spazio dibattiti, sempre alla stessa ora, sul tema “Fiume Ronco, problema o risorsa?”: l’assessore Gian Matteo Peperoni si confronta sui temi ambientali del territorio. Musica e ballo, poi, con Vanessa e Claudio. Domenica 30 si parla di “Volontariato e cittadinanza attiva” con le assessore Elisa Bedei e Sara Pignatari. Si balla con Giovanna e Settimio.

Lunedì il tema del dibattito è “Dare valore al lavoro” con il segretario del Pd Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, Silla Bucci per la Cgil, Vanis Treossi per la Cisl ed Enrico Imolesi per la Uil. Musica e ballo con Luana Babini. Martedì ultimo appuntamento politico “Per il rilancio della sanità pubblica”: intervengono Vasco Errani e Giovanni Bissoni. Nell’arena Sofia e Ale.