Fondi per l'alluvione, Tassinari (Forza Italia): "Ora avanti su un programma unitario ricostruzione e rilancio"

"L’accordo delle Politiche di Sviluppo tra il Governo e la regione Emilia Romagna e la nuova misura Pnrr da 1,2 miliardi per la ricostruzione dopo l’alluvione è una notizia che ci riempie di soddisfazione". Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna e delle province della Romagna, che aggiunge: "Ringrazio il Governo e in particolare il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, per essere stato sempre sollecito e non aver fatto mai mancare il suo sostegno concreto alla regione. Da oggi, con lo stanziamento di risorse, si lavorerà ad un programma unitario per interventi sul territorio con l’obiettivo non solo di ricostruire dopo gli ingenti danni dell’alluvione e sostenere le imprese e le famiglie, ma anche incentivare lo sviluppo infrastrutturale e sociale dell’Emilia Romagna. Questo governo e questa maggioranza hanno sin dall’inizio manifestato vicinanza al territorio e alla popolazione e l’accordo siglato è la risposta a chi, in questi mesi, ha trovato solo ragioni per polemizzare e criticare ingiustamente".