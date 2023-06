Forza Italia Forlì, Joseph Catalano nominato commissario: obiettivo ridare slancio al partito azzurro

Mentre a Roma giovedì mattina si sono riuniti i gruppi di Forza Italia di Camera e Senato e del Parlamento europeo per delineare il futuro del partito, dopo la morte del suo fondatore Silvio Berlusconi, anche a Forlì nella stessa serata si è svolto un incontro degli azzurri, convocato dal coordinatore provinciale, l’avvocato Giuseppe Bettini, cui hanno partecipato anche la deputata e coordinatrice regionale per l’Emilia Romagna Rosaria Tassinari e l’assessore forlivese Giuseppe Petetta. Durante l’incontro è emersa la disponibilità di Joseph Catalano a ricoprire il ruolo di commissario comunale del partito di Forlì, disponibilità che il coordinatore provinciale Bettini ha trasformato in nomina.

Catalano, 50 anni, sposato e padre di due figlie, è direttore commerciale di un’azienda ravennate che importa birra bavarese, distribuendola in tutta Italia. Racconta il nuovo eletto: “Sono in Forza Italia dal 2014, quando militavo nei Club Forza Silvio. Poi sono rimasto sempre elettore del partito, finché ho deciso di rimetterci la faccia, quando si è candidato a sindaco di Forlì Zattini (essendomi candidato nella lista civica Forlì Cambia Zattini sindaco), e quando è stata eletta deputata Rosaria Tassinari, che stimo come donna e politica”. Commenta Bettini: “Sono certo che Joseph Catalano farà un buonissimo lavoro e sarà l’uomo del fare, per ridare slancio a Forza Italia a Forlì e in Romagna, dopo la morte del nostro amato fondatore e presidente Berlusconi”.

Scrive Bettini nella nomina: “Sono certo che il tuo prezioso apporto sarà di grande beneficio al Movimento e a tutti gli iscritti e simpatizzanti. Sono sicuro del tuo impegno per affermare e difendere sempre più gli ideali di Forza Italia: chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. Per la deputata e coordinatrice regionale Tassinari, “la nomina del commissario cittadino Catalano sottolinea l’importanza di un maggiore e più incisivo radicamento del nostro partito sul territorio, in vista delle elezioni comunali ed europee del prossimo anno”. E conclude: “Forza Italia resta fondamentale nella coalizione di centrodestra, perché stiamo rafforzando sempre più la convinzione di essere una forza politica liberale, cattolica ed europea, soprattutto fondata sui valori democratici della moderazione, come ha dimostrato anche il clima dell’incontro di giovedì mattina a Roma e la sera a Forlì”.