Forza Italia post Berlusconi, il coordinamento regionale dell'Emilia Romagna sostiene Antonio Tajani

“Come delegati dell’Emilia Romagna al Consiglio nazionale di Forza Italia abbiamo portato a Roma il pieno appoggio ad Antonio Tajani per eleggerlo coordinatore nazionale del partito, quale cofondatore ed erede del fondatore e compianto presidente Silvio Berlusconi, per continuare la sua opera sulla strada sicura dei suoi insegnamenti e delle sue intuizioni politiche, che costituiscono un grande progetto per il futuro del nostro Paese”. Lo sostengono in un comunicato i delegati dell’Emilia Romagna al Consiglio nazionale di Forza Italia, guidati dalla coordinatrice regionale e deputata Rosaria Tassinari: Valentina Castaldini, Giuseppe Bettini, Fabrizio Dore, Piergiulio Giacobazzi, Fabrizio Toselli, Paola Pizzelli, Angelo Scavone e Gianluca Nicolini.

“Forza Italia ha un ruolo insostituibile nella politica italiana: quello di affermare e tradurre in azione politica, nei territori come nel parlamento e al governo, i grandi principi liberali, garantisti, europei, atlantici e dell’umanesimo cristiano incentrato sulla persona umana, che costituiscono la nostra identità, che solo Forza Italia rappresenta in modo organico e coerente - proseguono i delegati emiliano romagnoli del partito -. Per il futuro siamo impegnati nel lavoro quotidiano sui territori e nelle singole realtà. Poi dovremo impegnarci tutti per le elezioni europee e comunali della prossima primavera”. Conclude Tassinari: “Le sfide che abbiamo davanti sono tante e molto impegnative, ed il compito della politica è quello di favorire il bene dei molti invece che dei pochi e questo si chiama democrazia”.