Verso le elezioni, Franco Bagnara (M5S) non si ricandiderà: "Ripartirò dal Comitato di Quartiere"

Si viaggia a ritmi spediti verso l'8 e il 9 giugno, quando ci si recherà alle urne per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Forlì. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara, annuncia che non si ricandiderà alle prossime elezioni. "Ad un paio di mesi dalla scadenza naturale della legislatura, comunico che non mi ricandido alle prossime elezioni comunali e che tornerò “libero cittadino”, ripartendo dal Comitato di Quartiere - esordisce l'esponente pentastellato -. Quella di questi anni complicati, tra covid, guerra in Ucraina, aumento dei costi delle materie prime, siccità ed ultimo l'alluvione, è stata un’esperienza di crescita personale vissuta con spirito di servizio per risolvere problemi concreti".

Bagnara cita come esempio "l'inquinamento ambientale, ma anche segnalazioni esterne al diretto controllo degli uffici comunali di anomalie-guasti afferenti a manutenzioni precarie, parziali o inesistenti, esposti alle Autorità di competenza sulla carenza di specifiche figure professionali o sulla ricognizione dei comprovati titoli di studio e pregressa esperienza maturata di responsabili che operano nell’ambito di servizi pubblici essenziali, senza cadere in polemiche sterili e votando in Consiglio Comunale sempre “secondo scienza e coscienza” per il bene dei forlivesi e “mai per partito preso”".

Bagnara tiene a ringraziare i suoi compagni d'avventura Daniele Vergini e Simone Benini, "per l’ottimo lavoro svolto prima del mio subentro, merito delle loro competenze di studio e professionali, della riconosciuta abilità politica, perspicacia, dedizione, sacrificando tempo alle famiglie", Eros Brunelli "perché la stima reciproca ci ha visti uniti e mai divisi", "gli attivisti del Movimento 5 Stelle per l’affetto ed il calore umano", il Taaf (Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì) "per il loro impegno, per i loro consigli legali su gravi questioni ambientali, per il loro entusiasmo ed il continuo appoggio che mi hanno saputo dare e che già per il fatto che loro ci siano stati al mio fianco ha voluto dire tutto".

Parole di ringraziamento anche verso i "colleghi per l’ottimo lavoro svolto insieme per determinati Atti in Consiglio Comunale. Infatti, fra partiti tante cose ci possono dividere, ci possono anche vedere avversari, però su alcuni temi c’è la consapevolezza che non si possono avere dubbi, perché c’è “in ballo” il Bene della nostra città"; ma anche verso i dipendenti comunali "per le loro competenze e collaborando tutti insieme consolidano ogni giorno la reputazione ed il ruolo del Comune, come punto di riferimento, occupandosi delle più svariate questioni, nella certezza che ciò continuerà ad essere svolto, indipendentemente da qualsiasi Amministrazione ci sarà".

Da Bagnara anche un pensiero per "quella categoria di persone che simpaticamente vengono chiamati “umarells”, ma che in tutti questi anni “sono stati i miei occhi” sul territorio comunale, attenti a particolari che a volte si sono rivelati di grande importanza per la pubblica sicurezza e per evitare seri danni ambientali;

ai colleghi del vero lavoro ed alla mia famiglia per la pazienza “nel coprire” le mie assenze giustificate". Conclude l'esponente pentastellato: "Auspico in una campagna elettorale all’insegna del reciproco rispetto ed in questo periodo di transizione che terminerà con la proclamazione dei nuovi eletti, resto a disposizione per eventuali segnalazioni".