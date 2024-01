Fratelli d'Italia consolida la presenza in centro storico: "Facciamo politica stando tra la gente"

Fratelli d'Italia consolida la sua presenza a Forlì ed è pronta a inaugurare la sua nuova sede in pieno centro storico. Sabato alle 11,30 ci sarà il taglio del nastro in Corso Diaz 23. "Nel nostro percorso di radicamento territoriale, Circoli e sedi sono punti fondamentali per l'incontro con la cittadinanza - osserva Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena -. Facciamo politica stando tra la gente, ascoltandola e cercando di risolvere problemi, siamo convinti che dare dei punti di riferimento alle persone sia importante: la nuova sede di Fratelli d'Italia a Forlì lo sarà. Ringrazio gli iscritti e i militanti che si sono dati da fare per l'apertura della nuova sede e che la manterranno attiva con una costante attività. Anche questo testimonia il grande impegno che stiamo indirizzando all'ascolto del territorio”.

“La scelta di essere in centro storico non è casuale - aggiunge Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI - non solo riaccendiamo una vetrina nel cuore della città, ma questa presenza testimonia l'amore per Forlì e la sua parte antica. Esserci con le nostre bandiera era un desiderio che avevamo e per cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Questa presenza ci riempie d'orgoglio e la sede sarà un luogo importante anche in vista della prossima campagna elettorale, che ci vede convinti sostenitori della candidatura del sindaco Gian Luca Zattini. Proprio in vista della campagna elettorale siamo già partiti con una serie di incontri con la cittadinanza e per chi si volesse mettere in contatto con il Coordinamento comunale di Forlì abbiamo creato la mail forlifratelliditalia@gmail.com”.