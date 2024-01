Incontro di FdI sul centro storico, Bongiorno: "Col centrodestra al governo della città il rilancio è iniziato"

“Strategie e visioni per il centro storico”. Sarà questo il prossimo argomento al centro del ciclo di incontri di Fratelli d'Italia, in programma per venerdì alle 18,30 a Zivico 4 di piazza XX Settembre 4. Un appuntamento nel corso del quale il coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno si confronterà con i cittadini, e a cui parteciperanno alcuni consiglieri del Comitato di Quartiere del Centro storico, rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati.

“Il rilancio del centro storico è da sempre una nostra priorità e continua ad esserlo - rimarca l'esponente di FdI -. Grazie all'Amministrazione Zattini sono stati compiuti enormi passi in avanti nella valorizzazione del cuore antico della città: in primo luogo il centro è tornato assoluto protagonista, almeno per alcuni mesi all'anno, con le belle attrazioni natalizie in piazza Saffi e con la densa programmazione di eventi estivi all'Arena San Domenico e non solo. Inoltre la realizzazione di nuovi parcheggi, come quello che sta per arrivare in viale Corridoni, e la riapertura di quello interrato in via Oberdan, aiuteranno la fruizione del centro. Così come sarà di sicuro impatto positivo la riqualificazione di corso della Repubblica”.

Forti dei buoni risultati ottenuti, per un pieno rilancio del centro storico serve proseguire in questo percorso. “L'area all'interno delle quattro porte è ampia, ma la popolazione qui residente è diminuita di oltre un terzo negli ultimi trent'anni, arrivando agli attuali 13mila – prosegue Bongiorno - Si sta recuperando una situazione disastrosa creata dalle politiche del centrosinistra, perpetrate per decenni che hanno favorito lo spopolamento e la nascita di medie e grandi strutture di vendita in periferia che hanno impattato negativamente sulla rete distributiva del centro. Tutti buoni motivi per continuare a fare lavorare il centrodestra al governo della città, in un percorso di recupero e rilancio del centro storico non facile, ma ancora possibile".

"Lo sforzo nel medio, lungo termine deve necessariamente essere quello di riportare residenti nel cuore della città. In questo senso un bel risultato dell'Amministrazione Zattini è stata la realizzazione di Casa Universal per favorire la residenza di giovani in centro. Raccoglieremo ulteriori elementi e riflessioni dai cittadini, per continuare con forza in questo percorso - conclude il coordinatore comunale di FdI -. Senza poi mai dimenticare l'enorme valore culturale del centro storico, che rappresenta la storia, le radici di una comunità. E senza radici non può esservi futuro, anche per una città".