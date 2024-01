Interpellanza di Costantini (Lega): "Agrinido e agriasilo nuova opportunità di formazione"

"Sarà mia premura depositare nei prossimi giorni un’interpellanza indirizzata all’assessore Marco Catalano, molto sensibile al tema, per fare sì che la Regione Emilia Romagna acceleri sul tema e che l’Agrinido e Agriasilo possano essere ben presto una realtà più radicata nella nostra terra, che ha tutte le caratteristiche e la vocazione territoriale per poter ospitare queste realtà e vederle prendere forma". Così il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini.

Argomenta l'esponente del Carroccio: 2La campagna non perde ‘’appeal’’ ed anzi, nella fase post pandemica,c’è stato un riavvicinamento importante al tessuto rurale e l’Agrinido e Agriasilo sono un’esperienza formativa (con una nota correlazione con il pensiero e la metodologia Montessoriana),di educazione ambientale ed alimentare ed il nostro territorio forlivese,estremamente adatto a questo,è importante rimanga al passo. E’ stato constatato che il ritorno alla natura sia fondamentale per i bambini con tutti i vantaggi annessi".

"Comprendere e capire il percorso della natura ed imparare per esperienza diretta ad apprezzarla e soprattutto a rispettarla,non dando per scontato i suoi frutti e comprendendo il loro percorso,in base alla stagionalità ed alle condizioni del territorio, è fondamentale - prosegue -. L’Agrinido e l’Agriasilo aprono un mondo pieno di opportunità e di nuove esperienze educative per i bambini e per le famiglie. E proprio il territorio forlivese, con la sua forte vocazione rurale, può essere lo scenario dove inserire il format ‘nido all’aria aperta’, rafforzando il rapporto tra bambini e natura".