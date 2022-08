Italia Viva stringe un'alleanza con il Pri, Di Maio: "Una presenza radicata in Romagna"

"Ringrazio gli amici del Partito Repubblicano Italiano, che hanno deciso di unirsi al progetto di Italia Viva. Il loro contributo sarà importante per rendere ancora più forte la nostra iniziativa. Il nostro progetto di unire forze riformista, liberali e democratiche ha l'obiettivo di valorizzare il lavoro che abbiamo fatto col presidente Draghi e ottenere il consenso necessario a chiedere che continui a governare il Paese anche dopo le elezioni. Ogni voto per noi è un voto per Draghi". Lo afferma il deputato Marco Di Maio, vice presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito dell'intesa raggiunta tra IV e Pri che prevede il coinvolgimento anche dei repubblicani nella costruzione del terzo polo alternativo alla alleanza di destra e a quella di sinistra. "Da romagnolo - aggiunge - mi fa particolarmente piacere condividere anche con loro, oltre che con tanti altri che si stanno unendo a noi, questo pezzo di strada, ben conoscendo quanto forte e radicata sia la loro presenza in Romagna. E dati i molti punti di vista comuni sullo sviluppo locale e sui temi nazionali, questa collaborazione è per noi davvero naturale. Avanti, insieme".

