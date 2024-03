La candidatura di Sara Samorì nella lista di Zattini in quota Azione, il Pd: "Mina la credibilità nei confronti della politica"

L'ex assessora con delega allo Sport della giunta Drei, Sara Samorì, nonché candidata alle ultime regionali per il Partito Democratico, è la candidata di Azione alle elezioni amministrative di giugno, presentandosi con PER (Popolari Europeisti Riformatori) nella lista civica ‘La Civica Forlì Cambia’ di Gian Luca Zattini. "Come avversaria politica le auguro buona fortuna, ma non posso non notare che scelte come la sua, che a tutti gli effetti può definirsi un cambio di casacca, risultano tali da minare la credibilità che i cittadini nutrono nei confronti della politica, una credibilità già fragile di suo", è la reazione di Michele Valli, segretario cittadino del Pd.

"Del resto – prosegue il segretario dem - anche il segretario della Lega Bentivogli, qualche giorno fa, aveva tacciato di incoerenza la scelta di Samorì, a dimostrazione che anche nella coalizione di Zattini è forte la convinzione che vicende di questo tipo risultino più deleterie che utili. Come segretario comunale del Partito Democratico credo invece che la coerenza si dimostri in senso opposto, affrontando la politica con spirito di servizio e non necessariamente con la ricerca della poltrona, anteponendo l’interesse della comunità a quello del singolo".