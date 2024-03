La parlamentare Rosaria Tassinari si racconta a "Salotto Blu": "Forza Italia sta aumentando i consensi al centro"

La deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, sarà la protagonista della trasmissione “Salotto Blu” in onda sul canale 99 di Videoregione per tre giorni consecutivi: martedì sera alle ore 23, mercoledì lle ore 1- 8.40 -23.40 e giovedì alle ore 9.20 e 15.20. Nella trasmissione di circa 20 minuti, la parlamentare forlivese, eletta un anno e mezzo fa nel collegio di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara (territorio coperto dalla trasmissione televisiva), risponderà a varie domande dell’intervistatore.

In particolare parlerà del ruolo della donna nella società attuale, anche in base alla sua esperienza di moglie, madre di due figli giovani, di avvocato, sindaco di Rocca San Casciano per dieci anni, assessore al welfare di Forlì per tre anni e mezzo e di deputata alla Camera da un anno e mezzo. Affronterà anche alcuni temi politici, fra cui il successo di Forza Italia in Abruzzo e dell’impegno del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, eletto neppure un mese fa segretario del suo partito.

“Come va ripetendo da tempo Tajani – anticipa Tassinari – Forza Italia sta aumentando i consensi al centro in quello spazio lasciato vuoto fra la Meloni e Schlein e si pone come obiettivo un risultato a doppia cifra alle elezioni europee di giugno”. Parlando della sua attuale esperienza come parlamentare, Tassinari ribadisce la sua profonda convinzione di che cosa stia alla base di qualsiasi azione politica: “Il bene comune, le relazioni umane fra le persone e l’occuparsi sempre dei temi fondamentali dei cittadini, che sono lavoro, scuola, servizi e come affrontare le sfide del futuro”.