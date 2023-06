Modigliana, "lavori fermi sulla Provinciale 129": interrogazione di Fratelli d'Italia

La Strada Provinciale 129, quella che collega la Valle del Montone e la Valle del Marzeno, è chiusa per frane a circa 3 chilometri da Modigliana, in direzione Rocca San Casciano. E, come è stato segnalato a Fratelli d'Italia, "da molti giorni i lavori sono fermi". Da questa indicazione, raccolta durante i sopralluoghi che gli esponenti del partito stanno facendo sul territorio - a partire dal responsabile del comprensorio forlivese Luca Bartolini - è scaturita un'interpellanza in Provincia. A presentarla il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Lucio Moretti.



"La Provinciale 129 è fondamentale per il collegamento tra la media Valle del Montone e quella del Marzeno, soprattutto ora che il Trebbio è chiuso e non verrà riaperto per molto tempo - illustra Moretti - Per questo chi si deve recare a Modigliana, tra cui diversi lavoratori che ogni giorno devono transitare nell'altra vallata, devono fare un tragitto parecchio lungo, passando da Tredozio. Anche per questo sarebbe auspicabile accelerare i lavori di ripristino della viabilità, ma invece il cantiere è fermo. Da quel che ci risulta, con i giusti mezzi, la strada potrebbe essere riaperta in tempi celeri almeno per i residenti e i lavoratori. I Gruppi Operativi Speciali dei Vigili del Fuoco sono stati spostati in strade secondarie, anche se la prassi dovrebbe mettere in prima battuta gli interventi sulle Strade Provinciali. Anche la Provinciale del Casale, seppur aperta al traffico, risulta essere al momento molto pericolosa".



Fratelli d'Italia ritiene che in questo frangente sia opportuno dare la massima priorità alla Provinciale 129 ed è ciò che chiede nell'interpellanza. "Questa arteria è fondamentale per il collegamento tra Modigliana e Rocca: la sua interruzione è un grave problema per tanti cittadini di Modigliana e dei comuni limitrofi - conclude Moretti - Chiediamo alla Provincia tempistiche certe per risolvere una questione prioritaria".