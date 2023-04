Muro imbrattato e subito ripulito al Parco Urbano

Ancora muri deturpati e subito ripuliti dall'amministrazione comunale. L'ultimo imbrattamento in ordine cronologico è avvenuto al Parco Urbano, nei pressi dell'area giochi. "La celerità con cui l'amministrazione è intervenuta è lo specchio della fermezza con cui ci impegniamo ogni giorno per contrastare il vandalismo grafico - afferma il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini -. Questi gesti non possono e non devono prendere spazio nella nostra città e ripristinare il decoro del Parco è un segnale che non poteva venire meno". "Non possiamo tollerare questi atti vandalici e il messaggio dell'amministrazione è chiaro: il vandalismo di pochi non scoraggerà la tenacia con cui verrà contrastato", conclude l'esponente del Carroccio.