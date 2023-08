Nuova location per la Festa de L’Unità a Meldola: apertura con l'assessore regionale Andrea Corsini

Torna anche quest’anno la Festa de L’Unità a Meldola con una location ancora nuova: la suggestiva Terrazza del Bar Novanta (sotto al Medusa) in via Roma 36 . In questo spazio, tutte le sere dell’1, 2 e 3 settembre dalle 19, un menù di pizza e grigliata sarà protagonista delle tre serate animate da musica ed eventi politici, nella linea della migliore tradizione delle Feste de l’Unità: l’1 settembre apre la festa alle 20 il dibattito con Andrea Corsini assessore regionale a infrastrutture e trasporti sul palco con l’assessore provinciale alla viabilità nonché sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, a seguire, dalle 21, grande show della Cosascuola Music Academy; il 2 settembre è la volta della deputata Ouidad Bakkali per parlare delle sfide del Pd all’opposizione, dalla ricostruzione post-alluvione alle battaglie per la difesa della sanità pubblica e a favore del salario minimo, con a seguire il concerto dei RockOpera. Gran finale il 3 Settembre con Vasco Errani, già presidente della regione Emilia-Romagna e deputato e chiusura musicale con il brio e l’energia di Sofia e Ale. L’ingresso è a offerta libera tutte le sere e l’evento è confermato anche in caso di maltempo. Sarà ovviamente possibile rinnovare o fare la tessera e firmare la petizione per il salario minimo.