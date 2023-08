L'opposizione chiede l'azzeramento delle bollette: "Governo dia risposta adeguata alle vittime dell’alluvione"

Azzeramento dei pagamenti per le vittime dell'alluvione e stop all'incremento dei costi extra delle bollette di luce, acqua e gas. Lo chiedono con un documento condiviso i gruppi consiliari di Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Forlì e co., Europa Verde e Italia viva. "Nelle settimane più difficili dell’emergenza alluvionale, i cittadini e le imprese colpite dall’esondazione hanno avuto necessità di impiegare ingenti quantità d’acqua per la pulizia dei locali e delle aree invase dal fango, e di luce e gas per favorire l’asciugatura degli immobili tramite impianti di deumidificazione o riscaldamento domestico. Inevitabilmente, ciò ha determinato un’impennata dei consumi e dei costi per le utenze, in molti casi più che raddoppiati".

"La decisione dell’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti e ambiente di sospendere temporaneamente il pagamento di bollette di acqua, rifiuti, luce e gas per le popolazioni colpite dall’alluvione, recentemente prorogata fino al 31 ottobre, ha rappresentato una prima risposta-tampone - proseguono i gruppi di opposizione in Consiglio comunale - Tuttavia, senza lo stanziamento da parte del governo di specifici fondi per il ristoro delle spese per le utenze domestiche o commerciali di acqua, luce e gas, la sola sospensione temporanea dei pagamenti rappresenta un intervento del tutto insufficiente, visto che alla scadenza della moratoria le famiglie si troveranno comunque a dover saldare tutti gli arretrati, con un esborso economico molto ingente".

"Riteniamo dunque necessario che il Governo dia alle vittime dell’alluvione una risposta adeguata e strutturale, che si sostanzi nell’azzeramento, per i mesi da maggio a agosto, almeno di ogni incremento dei costi rispetto alla media delle bollette dell’anno precedente. Inoltre, a nostro avviso, alle utenze che hanno subito interruzioni prolungate del servizio deve spettare un azzeramento totale dei costi. Riteniamo infine che anche il Comune debba fare la propria parte, tramite la messa a disposizione di risorse proprie per anticipare il pagamento dei costi maggiorati delle utenze alle famiglie alluvionate che ne facciano richiesta certificata, in caso di ulteriori ritardi dei ristori del governo - concludono i consiglieri di Pd, M5S, Forlì e co., Europa Verde e Italia viva - Data l’urgenza e l’importanza della questione, ci attiveremo per sottoporre quanto prima il tema alla discussione, anche in sede di Consiglio comunale e di commissione speciale di studio sull’alluvione".