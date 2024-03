Elezioni, Pci contesta il Consiglio comunale: "Col suo silenzio sull'attentato a Mosca si schiera con terroristi assassini"

Il Consiglio comunale (che non si riunisce dallo scorso 18 marzo) finisce nel mirino del Partito Comunista Italiano, sezione di Forlì-Cesena, per un supposto silenzio di fronte all'attentato di Mosca avvenuto il 22 marzo scorso. Secondo una nota "ciò che suscita maggior perplessità è la pronta e unanime condanna espressa dall'intero Consiglio comunale verso l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 con lo sventolare di bandiere di Israele e commenti stampa con frasi di condanna e commozione. Tuttavia, di fronte alla tragedia di Mosca, notiamo un assordante silenzio".

Il Pci si chiede "se i cittadini caduti a Mosca meritino il silenzio da parte di coloro che si proclamano difensori della democrazia. È forse giustificato il silenzio di PD, 5 stelle, Lega o FdI per i bambini innocenti bruciati nel teatro di Mosca? È accettabile che le vittime vengano discriminate in base alle circostanze politiche o geografiche? I paladini di NATO e UE, col loro silenzio si schierano volgarmente al fianco di terroristi assassini? Il PCI Forlivese invita tutti i cittadini e le cittadine della nostra comunità ad unirsi a noi nell'esigere una presa di posizione netta e inequivocabile da parte del Consiglio Comunale di Forlì a nome dei cittadini che rappresenta. Chiediamo che si manifesti lo stesso sdegno e la stessa condanna per l'attentato di Mosca, in linea con i valori di pace e giustizia che contraddistinguono la nostra città".

Ed infine: "È essenziale che Forlì torni ad essere una città degna della Medaglia d'Argento al Valor Militare per le azioni partigiane di cui è stata insignita. Questa medaglia simboleggia valori di pace e giustizia, e condanna qualsiasi atto di violenza e sopraffazione contro gli indifesi e i più deboli, come continueremo a fare noi del Pci".