Pale e badili al passaggio delle Mille Miglia, Bentivogli (Lega): "Non una forma democratica nel manifestare"

La carovana della "Mille Miglia" ha attraversato martedì viale Bologna, tra le aree più colpite dall'alluvione dello scorso maggio, dove alcuni residenti hanno manifestato contro il passaggio della "Freccia Rossa" armati di badile e pale. Il segretario forlivese e consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, ricorda che l'organizzazione della manifestazione automobilistica ha donato 100mila euro per le aree alluvionate.

"Se la carovana fosse passata da altre zone dello stivale sicuramente non sarebbe mai arrivata quella somma - prosegue Bentivogli -. Strumentalizzare politicamente la manifestazione bloccando le auto impedendone il normale flusso non è una forma democratica e sacrosanta di manifestare, ma una semplice presa di posizione di una parte politica della città che sfrutta queste situazioni per anticipare la campagna elettorale. Passare da Forlí oltre ad una promozione per il territorio volta a mantenere l’attenzione verso la Romagna è un indotto da considerare nelle spese comunali".

"La macchina degli eventi sportivi non solo trasmette i sani valori di questo mondo ma è soprattutto statisticamente il miglior modo per portare indotto economico di gran lunga superiore alla spesa dell’evento - conclude Bentivogli -. Lavoreremo per creare le condizioni migliori perché a piccoli passi la nostra città possa ripartire nell’auspicio che una certa politica, guidata da livore e ostruzionismo, possa partecipare fattivamente alla rinascita della nostra città, tutto ciò sarebbe un successo per tutti".