Quattro giorni di Festa de L'Unità a Santa Sofia. E si parlerà anche di alluvione e infrastrutture

Dal 24 al 27 agosto, a Santa Sofia, appuntamento con la Festa de L'Unità. Il programma delle 4 serate è ricco e spazia dai dibattiti alla musica, passando per sport ed enogastronomia. "Riteniamo che il dialogo ed il confronto con i cittadini siano alla base della buona politica - commenta il segretario di Circolo di Santa Sofia Gabriele Nuzzolo - e penso che la tradizionale festa dell'Unità sia un ottimo momento di incontro, di condivisione. Durante le serate avremo l'opportunità di incontrarci e chiacchierare in maniera informale, ma ci tengo a sottolineare in particolare il dibattito di venerdì 25 agosto dedicato ad alluvione e infrastrutture, argomento di grande attualità che non deve passare in secondo piano".

Il programma della festa, che si svolgerà al Parco della Resistenza di Santa Sofia, prevede giovedì la festa dell'Asd Santa Sofia, con la presentazione delle squadre di calcio e, a seguire, concerto dei Margò 80 (ingresso a pagamento 5 euro). Venerdì, alle 20.30 iniziativa politica su “Alluvione e infrastrutture” con Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, Enzo Lattuca, presidente della provincia Forlì Cesena, Marco Baccini, sindaco di Bagno di Romagna, Jader Dardi, sindaco di Modigliana, rappresentanti di aziende locali. Sabato alle 21.00 musica con il “Trio agricolo” e domenica 27 alle 21.00 musica con “Sofia e Ale”. Tutte le sere, dalle 19, saranno in funzione stand gastronomici con specialità romagnole e pizza. Venerdì, dopo il dibattito, festa dei giovani e musica con Dj Ringo. Ingresso libero.