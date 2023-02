Sicurezza, ordine pubblico e infrastrutture: la deputata Buonguerrieri incontra il prefetto Corona

Sicurezza, ordine pubblico e infrastrutture. Questi i temi trattati da Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, durante un incontro con il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona avvenuto venerdì mattina. "Ringrazio il prefetto per la disponibilità - esordisce Buonguerrieri -. Confronti come questi sono fondamentali per avere un quadro sempre aggiornato delle dinamiche territoriali. Un territorio che come abbiamo detto più volte necessita di un’attenzione particolare anche sul fronte della sicurezza. Su questo il presidio delle forze dell’ordine e il monitoraggio della Prefettura sono fondamentali. La Prefettura, non dimentichiamolo, ha un costante contatto con gli enti locali”.

Buonguerrieri e Corona hanno poi parlato della situazione economica e di immigrazione. Nei prossimi mesi ci saranno da gestire anche i flussi di lavoratori stagionali in arrivo dall’estero in occasione dell’avvio delle campagne agricole e della stagione turistica. Il decreto flussi infatti è stato da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Il lavoro e lo sviluppo economico sono in cima all’agenda del Governo Meloni - prosegue Buonguerrieri - E anche su questo fronte è importante un coordinamento territoriale", prosegue.

Altro tema affrontato è stato quello dello stato dell'E45: "Con il Prefetto ci siamo soffermati sullo stato dei cantieri della superstrada, nonché sulla viabilità alternativa per limitare i disagi di chi transita sull'arteria". Conclude la deputata: si è trattato di "un incontro cordiale e proficuo, ho dato massima disponibilità per la gestione delle criticità territoriali sia nel mio ruolo di parlamentare sia come coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia”.