Tappa a Forlì per il ministro Antonio Tajani. Prevista una visita alla Caviro

Mercoledì pomeriggio, prima a Forlì e poi a seguire a Bellaria, sono previsti una serie di incontri sul territorio che vedranno protagonisti esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. "Offriremo dei momenti di confronto - spiega la deputata azzurra e coordinatrice regionale, Rosaria Tassinari - per dialogare con il territorio e diffondere le nostre idee e le nostre ricette per l’Italia e la nostra stupenda regione”. Si inizia allo stabilimento Cooperativa Caviro in via Zampeschi 117 a Forli a cui seguirà un primo punto con la stampa e poi la visita allo stabilimento. In programma anche un incontro con Maurizio Gardini, presidente nazionale Confcooperative, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, ed i dirigenti cooperative agricole e bancarie.

Alle 17.30 partenza per Blue Suite Resort & Spa Viale Alfonso Pinzon, 290 a Bellaria - Igea Marina con arrivo previsto per le 18.15 dove si terranno due incontri, con il gruppo cooperazione internazionale Orizzonti di Cesena e con i senior di Forza Italia. Dopo un nuovo punto con la stampa, previsto per le 18.45, si terra’ la manifestazione “Vento di Centro”, un evento di dialogo, discussione e confronto moderato dal coordinatore provinciale di Rimini, senatore Antonio Barboni, e a cui parteciperanno il ministro degli Affari Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice azzurra dell’Emilia-Romagna, Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale dell’Emilia-Romagna e Filippo Giorgetti, sindaco azzurro di Bellaria-Igea Marina. “Questo incontro - ricorda la deputata Tassinari - sarà anche l’occasione per fare il punto in vista delle prossime sfide, prima fra tutte le elezioni europee del prossimo anno, e per lanciare idee e proposte". Al termine e’ previsto un’apericena per i partecipanti.