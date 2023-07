"Un mare di fango, dall'alluvione alla ripartenza": il governatore Stefano Bonaccini alla Festa de L'Unità a San Martino in Strada

Le Feste de L’Unità proseguono con l’appuntamento a San Martino in Strada, dal 20 al 22 luglio. Tre giorni, di politica, musica e gastronomia nell’area della Polisportiva Sammartinese (via Braschi, 10). Dalle 19 si potrà cenare allo stand gastronomico con i piatti della tradizione romagnola e sarà presente lo stand del libro. Si parte giovedì, con un evento dedicato all’alluvione. Alle 20:30 "Un mare di fango: dall'alluvione alla ripartenza", dialogo con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi. Interverranno i rappresentanti dei quartieri di Forlì colpiti dall’alluvione, modera Alessandro Gasperini, coordinatore del Comitato di Quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano.

Venerdì, alle 19:30, si terrà la presentazione del libro “La Cavalla del Conte”, di Emanuela e Morena Piazza, alla quale interverrà Gabriele Zelli, storico forlivese, autore di una delle prefazioni del volume. Alle 21:00 musica live con i Fight for Fun, che proporranno un viaggio nella storia del rock, dagli anni ’70 in poi. Sabato, alle 20:30, incontro con il segretario regionale del Partito Democratico, Luigi Tosiani. Alle 21:00 chiusura in musica con i ballerini New Dance Club.