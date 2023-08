Urbanistica, il M5S: "Bloccare i progetti del 'Polo H' e del polo logistico di Villa Selva"

"Bloccare i progetti che riguardano il Polo “H” in zona ospedale ed il Polo Logistico di Villa Selva alla luce della catastrofe alluvione che ha ridisegnato completamente le zone allagabili di Forlì rispetto all’attuale Piano Comunale di Protezione Civile". E' la richiesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Franco Bagnara ed Eros Brunelli all'amministrazione comunale.

"La catastrofe alluvione del 15/17 maggio scorso, dopo mesi di siccità straordinaria, ha avuto effetti devastanti con l’esondazione di 21 fiumi e l’innalzamento di circa mezzo metro del livello del mare che ha ostacolato il deflusso delle acque dei fiumi - esordiscono i pentastellati -. Il disastro si è amplificato con l’abnorme consumo di suolo, anche in zone depresse orograficamente o troppo vicine agli argini".

"Ad oggi - aggiungono - ci sembra che il territorio rurale non sia salvaguardato, ma continuamente sfregiato da reti infrastrutturali, industrie localizzate casualmente, attrezzature con immense zone di servitù, senza nessuna verifica e rispetto delle risorse produttive ed ambientali, che non sembrano avere alcun valore di fronte ai benefici portati da nuove fabbriche o infrastrutture.

Il territorio extraurbano, troppo a lungo considerato area residuale, “non città” in cui tutto è consentito, deve essere visto come preziosa risorsa da tutelare e valorizzare nel suo complesso e non più come zone “bianche”, non disegnate e prive di qualunque prescrizione specifica, spazi di riserva per la futura edificazione e mero supporto fisico delle infrastrutture necessarie allo sviluppo urbano-industriale".

"Riteniamo che occorra coniugare le diverse esigenze finora contrapposte, la salvaguardia dell’ambiente con l’efficienza economica, la programmazione dell’uso delle risorse con il rispetto della cultura di ogni comunità e della specificità di ogni luogo. Crediamo che si debba pianificare il territorio extraurbano come risorsa da tutelare e valorizzare, anche riusando gli edifici e le aree in modi coerenti con le loro caratteristiche storico-ambientali", concludono.