Verso le elezioni, Forza Italia incontra le associazioni: "Per preparare un programma incisivo per il territorio"

La deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, l’assessore al Comune di Forlì e vice segretario provinciale del partito Giuseppe Petetta e il segretario cittadino Joseph Catalano, proseguono il tour elettorale per preparare il programma della lista di Forza Italia che appoggia la ricandidatura di Gian Luca Zattini a sindaco di Forlì per il prossimo quinquennio. Per rimanere fedeli alla visione del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo il quale la politica deve ascoltare le esigenze dei cittadini, i rappresentati azzurri hanno incontrato i consigli direttivi di due associazioni che operano nel mondo sanitario, Anmp e Avis, e un’associazione delle imprese, Cna.

Racconta la deputata Tassinari: “I rappresentanti dell’Associazione nazionale malattie polmonari (Anmp), attraverso il presidente Matteo Buccioli, hanno chiesto più controlli sulla prevenzione delle malattie polmonari (spirometria). Con i dirigenti dell’Avis, fra cui il presidente Roberto Malaguti, abbiamo esaminato la situazione della raccolta di sangue a Forlì, dove sono in aumento le richieste, e anche delle problematiche sanitarie inerenti, con suggerimenti interessanti per migliorare la situazione”. Aggiungono Giuseppe Petetta e Joseph Catalano: “Anche i dirigenti della Cna ed in particolare il presidente provinciale Lorenzo Zanotti hanno illustrato la situazione non facile delle imprese, chiedendo più attenzione da parte delle istituzioni, sia a livello personale per chi gestisce un’impresa sia in forma associata”.

Specifica la deputata Tassinari: “Con i dirigenti della Cna abbiamo anche ascoltato e dialogato su vari temi, in particolare sul miglioramento delle infrastrutture, sulla raccolta dei rifiuti e sul ricambio generazionale. I dirigenti della Cna chiedono a questo proposito più attenzione fiscale nel passaggio delle aziende dalle vecchie generazioni ai giovani, un tema molto sentito in questo settore economico, che si aspetta segnali strutturali dalla politica nazionale, ma anche dalle amministrazioni locali”. Concludono Tassinari, Petetta e Catalano: “Questo primo giro di ascolto del territorio ci ha fatto capire quanto sia importante incontrare le persone sia a livello personale, sia associato. Quindi nei prossimi giorni continueremo ad incontrare persone e associazioni del volontariato, del terzo settore e delle categorie economiche”.