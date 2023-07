Zoli (ForlìSiSlega): "Nel giorno della grazia perchè non viene esposto l'aquilone di Patrick Zaki?"

Nel giorno in cui a Patrick Zaki - lo studente dell'università di Bologna incarcerato con l'accusa di diffusione di notizie false ai danni del proprio Paese e al quale è stata concessa la grazia dopo la condanna a 3 anni - "stona il fatto che puntualmente, "L’aquilone di Patrick Zaki" non sia stato esposto" nel palazzo comunale di Forlì. E' l'osservazione di Moreno Zoli, del movimento "ForlìSiSlega –Verso il 2024". Attacca Zoli: "Quando l’aquilone fu donato al Comune, Il sindaco Gian Luca Zattini con la foto di rito, dichiarò che quell’aquilone sarebbe stato esposto nelle scuole forlivesi a rotazione, per perorare la causa dei diritti umani, cosa ovviamente mai avvenuta". "Questa amministrazione è la stessa che prima mette la sagoma di Patrick in consiglio comunale agli occhi dei fotografi, ma nega poi la richiesta di Cittadinanza Forlivese proposta dalle opposizioni - prosegue Zoli -. L’aquilone e quello che significa è di proprietà del sindaco, e non devono essere i cittadini, le associazioni che si battono ogni giorno a ricordare di esporlo. Non bastano foto, dichiarazioni o altro, se poi ad esse non seguono i fatti".