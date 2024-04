Due giovani imprenditori puntano sull'estetica con il centro di epilazione permanente: "Investiamo in un business emergente"

La cura del corpo è la nuova avventura del giovane imprenditore forlivese Filippo Zammarchi, uno dei soci della pizzeria Ciliegino, che porta in città un nuovo centro estetico insieme ad un altro giovane cesenate, Luca Venturi. La foto-epilazione permanente continua ad essere un trattamento estetico molto richiesto, infatti Venturi, laureando in legge, aveva già investito su questo business un anno fa con un centro specializzato a Cesena, ed oggi ha deciso di raddoppiare, con un nuovo compagno di avventura.

Lunedi 15 aprile, infatti, in via Dragoni a Forli, aprirà ufficialmente con tre dipendenti il centro estetico “ZeroPeli”, franchising della foto-epilazione. “E’ un passo ragionato - spiega Venturi - che nasce da una rigorosa analisi del mercato. Del resto, secondo i canoni estetici della modernità, il ‘pelo superfluo’, sia nelle donne che negli uomini, è ormai diventato un inestetismo insopportabile e, come tale, da estirpare per sempre. Ecco perché in Italia i centri specializzati nell’epilazione laser permanente sono un business emergente”.

Dunque, a soli 24 anni, Venturi apre la sua seconda scommessa imprenditoriale: “E questa volta lo farò con un socio - spiega - ma non uno qualunque: al mio fianco, infatti, avrò Zammarchi, giovane imprenditore noto in città”. Una scelta dunque ben ponderata che nasce da una premessa: “La cura della persona, negli ultimi anni, è diventato un settore trainante dell’economia. Questa generazione e quelle che verranno, infatti, sono sempre più attratte dal fattore estetico e la spesa media per beauty-routine e servizi estetici, anche nel nostro territorio, sta continuando a crescere in maniera esponenziale”.

Il nuovo Centro Zeropeli di Forlì il 13 aprile ospiterà un aperitivo con dj per clienti, amici e dipendenti. “L’epilazione permanente - conclude Venturi - non è una novità assoluta per Forlì, ma nel mio centro si lavorerà con metodi innovativi, macchinari di ultima generazione ed un prezzo più competitivo".