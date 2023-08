'Amarcord' di Jovanotti su Forlì dalla stanza di hotel a Castrocaro: "Qui sono nati mia figlia e i dischi degli anni '90"

Ci vorrà ancora un po' per ripartire, per tornare a saltare sui palcoscenici, per essere il mattatore di grandissimi show. Lo racconta Jovanotti in una diretta dalla sua stanza di albergo a Castrocaro, dalla quale dà il buongiorno a chi lo segue sui social. Dopo l'incidente in bici nella Repubblica Domenicana il cantautore è seguito a Forlì, al Fisiology Center, da Fabrizio Borra ed alloggia al Grand Hotel di Castrocaro. Nel dialogo con i suoi fan arriva un 'amarcord' dei tempi in cui Lorenzo Cherubini viveva a Forlì, città alla quale è molto legato, per diversi motivi.

Li ricorda lui stesso: “Io sono in Romagna in un bellissimo albergo che mi ospita, dove il personale è molto gentile. La Romagna è un posto che conosco bene, ci ho vissuto tanti anni, avevamo lo studio di registrazione e tutti i dischi degli anni '90 sono nati qui a Forlì, dove peraltro è nata anche Teresa (la figlia ndr)”. Teresa Cherubini è nata all'ospedale di Forlì il 13 dicembre del 1998.

“La gravidanza della Fra (la moglie Francesca Valiani ndr) ce la siamo fatta tutta qui in un appartamentino che avevamo affittato a due piani, eravamo in centro”, racconta. Negli anni '90 non era difficile incontrare il cantautore in centro città, nel periodo della collaborazione con Michele Centonze e della registrazione di alcuni tra i suoi successi più conosciuti. Poi il concerto al Palafiera, strapieno, il 7 dicembre del 1999. Jovanotti ricorda ancora con grande piacere il suo periodo forlivese.

Resta comunque legato alla città per l'amicizia con Augusto Baldoni di Baldoni Bike, che è presente in prima persona o con le sue bici, in tutte le avventure su due ruote di Jova. Poi c'è Fabrizio Borra, il massofisioterapista al quale il cantante si rivolge sempre, più che mai dopo l'ultimo grosso incidente che gli ha provocato diverse fratture. Ancora ci vorrà pazienza, ma Jovanotti promette: “Non me la sento ancora di andare in studio, ma appena posso rientro perchè bisogna scrivere canzoni”