A Forlì con Jovanotti arriva anche Tamberi: "Ci siamo conosciuti proprio qui"

Continuano gli incontri forlivesi di Jovanotti che, dopo l'incidente a Santo Domingo che gli ha causato diverse fratture e lo ha costretto ad un intervento chirurgico, appena ha avuto il via libera per salire sull'aereo e ritornare in Italia, è atterrato a Forlì, per essere poi seguito nella riabilitazione al Fisiology center, da Fabrizio Borra. Qui, dopo Gianni Morandi, è arrivato anche il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Scrive Jovanotti su Instagram: "Gianmarco Tamberi è uno dei più grandi atleti della nostra storia olimpica e mondiale, l’uomo che vola a 2 metri e mezzo da terra, le sue gare sono emozionanti ed esaltanti. Chi c’era al Jova Beach Party 2022 si ricorda quel video di apertura, con lui che volava al rallentatore e che ogni volta faceva esplodere la festa. Noi ci siamo conosciuti anni fa proprio qui a Forli da Fabrizio Borra, perché 'Gimbo' stava recuperando da quel brutto infortunio che lo aveva fermato anni fa, e io ero di passaggio per farmi fare un programmino di allenamento prima di un tour. Poi siamo rimasti in contatto e lui ogni volta prima di un grande evento passa da Forlì a farsi fare il “tagliando” prima di partire".

"Il 20 agosto ci sarà la gara di salto in alto si mondiali in Germania e noi saremo tutti davanti alla tv a trattenere il fiato e a fare il tifo. Oggi è stato bello trovarci e augurarci il meglio. Forza Gimbo", conclude il cantautore. La risposta di Tamberi sotto il post non si fa attendere: "Ogni volta che ti incontro imparo qualcosa. Grazie Maestro".